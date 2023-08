Une lutte indécise pour succéder à Naples va débuter samedi

D'autres équipes sont également capables d'aller chercher le Scudetto : l'AC Milan a effectué un recrutement ambitieux et l'Inter avait très bien terminé la saison dernière, remportant la Coupe et atteignant la finale de Ligue des Champions. La Juventus, après une saison perturbée par des retraits de points par le comité olympique italien, manque encore de certitudes quant à son effectif. Les deux clubs de Rome ou l'Atalanta pourraient aussi jouer les trouble-fêtes.

Le championnat italien est l'un des plus disputés d'Europe (quatre champions différents sur les quatre dernières saisons) et le millésime 2023/2024 ne devrait pas échapper à la règle : difficile de prédire aujourd'hui qui terminera premier en mai. Après 33 ans d'attente, Naples a écrasé la concurrence la saison dernière, terminant avec seize points d'avance sur la Lazio, mais avait profité de la saison moyenne de ses rivaux et a changé d'entraîneur, le Français Rudi Garcia remplaçant Luciano Spalletti.

La Serie A conserve un format à 20 clubs et accueille Frosinone, le Genoa et Bari, promus en fin de saison dernière alors que La Spezia, la Cremonese et la Sampdoria ont été relégués en Serie B, la deuxième division.

La première journée débute samedi à 18h30 avec deux matches, le déplacement du champion à Frosinone et celui du Hellas Vérone à Empoli. La journée se poursuit dans la soirée (20h45) avec Genoa-Fiorentina et Inter-Monza. Dimanche, quatre rencontres sont au programme : Sassuolo-Atalanta et Roma-Salernitana (18h30), puis Lecce-Lazio et Udinese-Juventus (20h45). La journée se termine lundi avec Torino-Cagliari (18h30) et Bologne-Milan (20h45).