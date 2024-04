Une majorité de clubs anglais se sont entendus pour plafonner leurs dépenses

Les clubs de Premier League se sont entendus pour fixer un plafond de dépenses à l'avenir dans le championnat d'Angleterre, ont rapporté lundi les médias britanniques, une manière de contenir le grand écart entre les puissants et les moins fortunés.

Le champion en titre Manchester City, son voisin Manchester United et Aston Villa ont voté contre. Le très dépensier club de Chelsea s'est abstenu, ont détaillé les médias britanniques.

Le "spending cap" est amené à remplacer les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) actuellement appliquées par la Premier League, et pour lesquels Everton et Nottingham Forest ont été sanctionnés cette saison.

Le plafond des dépenses (salaires, indemnités de transferts, honoraires versés aux agents, etc.) sera calculé à partir des droits télévisés perçus par le club le moins bien loti.

Ce système appelé "ancrage" sera plafonné à cinq fois le montant que le club le moins bien rémunéré reçoit dans le cadre des accords de diffusion de la Premier League.