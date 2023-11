Vainqueur 0-3 au Patro Eisden, Zulte Waregem rejoint le Beerschot en tête

La rencontre aurait pu mal débuter pour Waregem puisque l'arbitre Ledda a accordé un penalty au Patro pour une faute de main de Timothy Derijck, qu'Elisha Sam n'a pas transformé (3e). Les Limbourgeois ont encore eu une belle opportunité par le rapide Bafode Dansoko (4e). Après ce gaspillage, les visités ont vu Zulte prendre le dessus et sans un réflexe de Jordi Belin, Matheus Machado aurait ouvert la marque (14e). Le Brésilien s'est rattrapé sur un centre d'Abdoulaye Traoré au second poteau (41e, 0-1)

Le Patro, qui s'est montré en vain plus dynamique à la reprise, n'a pu empêcher Traoré de se retrouver seul face au but (64e). Sur le corner qui s'en est suivi, Robbe Decostere a réagi le plus rapidement sur un envoi de Nicolas Rommens renvoyé par Belin (65e, 0-2). Zulte gérait bien son avance quand Ruud Vormer a complété le tableau (87e, 0-3).