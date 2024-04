Van Der Haegen aligne quatre nouvelles joueuses face au Danemark

Devant, Marie Detruyer fait son retour dans le onze, titularisée sur l'aile gauche. Elle évoluera aux côtés de Tessa Wullaert dans l'axe et Jassina Blom à droite. La joueuse de Tenerife n'était pas non plus dans le onze vendredi et elle remplace Jill Janssens.

Le duel face au Danemark est capital pour les Red Flames. Les deux équipes voudront accrocher la deuxième place de leur groupe (A2) derrière les championnes du monde espagnoles. Pour leur premier match vendredi, les Danoises l'ont emporté 1-3 en Tchéquie, la quatrième équipe du groupe.

Compositions: