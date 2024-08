Vrancken: "Heureux pour les joueurs d'avoir trouvé la cohérence juste à temps"

"Je suis très heureux de cette qualification, car c'est l'objectif le plus important des premiers mois. Je suis également heureux pour les joueurs d'avoir trouvé la cohésion juste à temps", a avancé Wouter Vrancken dans une réaction sur le site du club.

La première mi-temps n'a pas été riche en rebondissements. Mathias Delorge-Knieper (88e) a assuré la qualification dans les dernières minutes en expédiant dans la lucarne gauche une frappe croisée de l'extérieur des seize mètres. "En première mi-temps, nous n'étions pas vraiment au top. Nous étions un peu trop statiques. Nous n'avons pas assez utilisé les espaces qui étaient bien présents. En seconde mi-temps, nous les avons plus pressés, mais la dernière passe n'était pas assez précise pour conclure plus tôt Le plus important, c'est la qualification", a souligné Vrancken.