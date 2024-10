Wout Faes veut voir les Diables "défendre de manière plus compacte" contre la France

Faes estime que la Belgique n'a "pas respecté" le plan face à l'Italie. "Nous n'avons pas voulu jouer compact et nous avons encaissé un but. Le coach a apporté quelques modifications et nous avons encore pu sauver quelque chose dans ce match. Il y a eu une réaction positive et nous avons évité de couler après le 2-0", a reconnu le défenseur dimanche en conférence de presse à Tubize.

Indéboulonnable sous Tedesco, le joueur de Leicester a participé aux deux récentes défaites face à la France: en huitièmes de finale de l'Euro début juillet et le mois dernier à Lyon. "C'était deux matches différents. Lors du match à Lyon, nous avons bien commencé mais on sait qu'on ne peut pas presser pendant 90 minutes et nous aurions dû être plus compacts. Nous devons pouvoir jouer mieux plus longtemps. Ce sera à nous de faire un bon match et essayer de marquer ce premier but."