Xavi Alonso : "Ce n'était pas notre jour"

"Nous devons accepter que l'Atalanta a été meilleure aujourd'hui et qu'elle mérite le trophée", a déclaré le coach espagnol devant la presse à l'issue du match joué à la Dublin Arena. "Nous avons eu des problèmes après le premier but de l'Atalanta et nous n'avons pas trouvé de solution. Nous avons eu beaucoup de mal à nous créer de belles occasions. Ce n'était pas notre jour. Mais c'est le football. Nous allons analyser cette finale, car nous avons un autre match important qui nous attend samedi avec la finale de la Coupe d'Allemagne (contre Kaiserslautern)."

"Cela fait mal, mais nous devons utiliser cette douleur de manière positive", a conclu Alonso, plein d'espoir. "C'est très spécial ce que nous avons réalisé et nous devons être fiers. Nous allons apprendre de cette défaite."