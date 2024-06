24 Heures du Mans: les pilotes au défi d'exigences hors norme

Partager:

Pour répondre aux contraintes hors norme des courses d'endurance comme les 24 Heures du Mans, dont la 92e édition débute ce week-end, la préparation physique et mentale des pilotes est devenue une science très sophistiquée, dans un sport où la moindre erreur peut coûter cher. Niché dans les Alpes françaises, à quelques kilomètres du lac d'Annecy, Nicolas Lapierre teste ses réflexes devant un mur de pods clignotants. "Quand on est jeune, c'est plus instinctif. Mais avec l'âge, ça se complique", ironise le jeune quadragénaire.

Pour le Français, qui dispute avec l'équipe Alpine ses 17e "24 Heures", "la préparation en amont est tout aussi importante que la gestion de la course". Et pour cause: au volant de voitures toujours plus fiables et performantes, "c'est devenu un sprint de 24 heures", explique à l'AFP Xavier Feuillée, patron du centre de performances 321 Perform, où s'entraînent de nombreux sportifs comme Nicolas Lapierre ce jour-là, ou le pilote de Formule 1 Esteban Ocon. "Le fait de mettre la voiture à la limite pendant 24 heures, cela met aussi le pilote à sa limite, ce qui n'était pas le cas avant", poursuit-il.

Durant chaque relais - de quatre heures maximum par pilote, par tranche de six heures - tous encaissent force g et freinages intenses. Rien ne doit donc être laissé au hasard: nutrition, vision, adresse, gestion du stress, soins... tout est scrupuleusement étudié dans le seul but d'optimiser les performances. - En apnée - Comme tout autre sportif, les pilotes sont, eux aussi, de véritables athlètes pour qui s'entraîner occupe plus de temps que piloter.