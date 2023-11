Abandon de Thierry Neuville, Elfyn Evans largement en tête

Deuxième du général à 10.5 d'Evans après cinq spéciales, Neuville est parti à la faute dès le premier virage de la sixième spéciale. Sa voiture a heurté un arbre et s'est immobilisée.

Après la super spéciale d'ouverture jeudi, le rallye du Japon entrait dans le vif du sujet vendredi. Mais les fortes pluies et le brouillard ont rendu les conditions de course particulièrement difficiles: sur un asphalte détrempé recouvert d'aiguilles de pins et avec une visibilité quasiment nulle, l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) et le Français Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) ont également été contraints à l'abandon, après une sortie dans le même virage de la première spéciale du jour.