Amaury Cordeel termine la saison avec une 16e place, Théo Pourchaire sacré

Deux mois après l'avant-dernière manche, la saison de Formule 2 se terminait ce week-end à Abou Dhabi, en marge du dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Après avoir marqué ses premiers points lors des deux épreuves précédentes, Amaury Cordeel n'a pas été en mesure de terminer sur une note positive. Dix-septième de la course sprint du samedi, il n'a amélioré sa position que d'un rang ce dimanche lors de la course principale. Il termine la saison à la 20e place du championnat en ayant marqué 8 points après avoir terminé deux fois 8e lors de la course principale de Zandvoort, aux Pays-Bas, et de Monza, en Italie.

Les deux dernières courses de l'année ont été remportées par le Danois Frederik Vesti (Prema Racing) et l'Australien Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing). Malgré une mauvaise qualification, le Français Théo Pourchaire (ART Grand Prix) a su engranger suffisamment de points lors des deux courses pour garder son avantage au championnat et être sacré champion avec 11 points d'avance sur Frederik Vesti.