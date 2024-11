"Je suis très content de notre performance aujourd'hui": Thierry Neuville s'exprime sur sa belle remontée au Rallye du Japon

Thierry Neuville occupe toujours la septième place du rallye du Japon, 13e et dernière manche du championnat du monde WRC à l'issue de la journée de samedi, ce qui lui permet d'engranger virtuellement quatre points au classement général et de se rapprocher de son premier titre mondial. L'Estonien Ott Tänak (Hyundai), son dernier rival pour le titre, est toujours en tête.

Face à la presse, Neuville a fait preuve de sérénité : "Nous ne pouvons pas être entièrement satisfaits du résultat", a-t-il confié. "En revanche, je suis très content de notre performance aujourd'hui et du fait que nous avons pu remonter à la septième place. Ce matin, cela semblait irréaliste, mais nous avons trouvé un bon rythme. Je suis le deuxième pilote le plus rapide de la journée, à seulement un dixième de seconde de Tänak. C'est une raison de se réjouir. J'ai hâte d'être à demain. Ce sera une journée décisive. Nous espérons le meilleur et allons essayer de bien nous reposer ce soir".

Sur le plan mental, Neuville a vécu un week-end difficile : "C'est vrai que ça n'a pas été simple, mais j'ai déjà traversé tellement de moments compliqués dans ma carrière que je sais comment gérer cela. Dans ces situations, la meilleure chose à faire est de riposter, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. En adoptant un bon rythme, nous avons su bien gérer la situation. Je suis satisfait, mais ce week-end aurait aussi pu se dérouler tout autrement".

Neuville s'apprête à vivre la journée la plus importante de sa carrière : "Pour l'instant, je reste concentré sur la lutte en cours et sur les points que je dois encore marquer. Je ne pense pas encore à demain. Il nous reste quelques spéciales difficiles à affronter, et nous verrons ensuite où nous en sommes et ce qu'il faudra faire".

Neuville n'aura besoin que de 2 points lors de la journée de dimanche pour s'assurer un premier titre mondial.