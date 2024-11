GP du Brésil: Verstappen sanctionné après une infraction dans la course sprint

Dans leur décision, les commissaires ont estimé que le Néerlandais de chez Red Bull avait bénéficié d'un "avantage sportif sous VSC" après avoir roulé trop vite quelques instants avant la reprise de la course, neutralisée en raison d'un problème mécanique sur la Haas de l'Allemand Nico Hulkenberg.

Au championnat, Verstappen cède ainsi trois points, et non plus deux, à son rival Norris. Il compte désormais 44 points d'avance avant le traditionnel Grand Prix qui sera disputé dimanche, à partir de 18h00 (heure de Paris), à l'issue duquel jusqu'à 26 points seront à prendre.

D'ici là, les pilotes disputeront samedi les qualifications "classiques", qui détermineront la grille de départ du GP où Verstappen ne partira, au mieux, que 6e.

En effet, le triple champion en titre a écopé d'une pénalité de cinq places en raison d'un changement de moteur à combustion interne au-delà des quotas autorisés.