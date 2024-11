Victoire historique: Thierry Neuville sacré champion du monde des rallyes pour la première fois

Thierry Neuville (Hyundai) est devenu champion du monde des rallyes pour la toute première fois de sa carrière après la sortie de route de son équipier estonien Ott Tänak au rallye du Japon, 13e et dernière manche de la saison 2024 du WRC, dimanche. Le Saint-Vithois ne peut plus être rattrapé au classement et est assuré du titre mondial avant la fin de la course. Il devient ainsi le premier Belge à remporter ce titre mondial.

L'Estonien Ott Tänak est sorti de route dans un virage lors de la première étape dimanche, forçant son abandon. Il était évident que l'Estonien serait hors course.