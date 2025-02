13 Belges vont représenter notre pays aux Invictus Games: cette compétition, créée par le prince Harry, a une particularité bien précise

Les Invictus Games 2024 s'ouvrent aujourd'hui à Vancouver, au Canada. Créée par le Prince Harry en 2014, cette compétition internationale rassemble des militaires blessés, malades ou handicapés autour de diverses disciplines sportives. Cette année, l'événement accueille plus de 500 participants issus de 25 nations. Pour la délégation belge, il s'agit de leur troisième participation à ces Jeux à la fois inclusifs et motivants, bien plus qu'une simple compétition sportive.

Un moment de rassemblement

Au-delà des performances sportives, ces Jeux constituent une véritable opportunité de reconstruction personnelle et psychologique pour les participants. Thierry, plusieurs fois médaillé et ancien compétiteur, explique à quel point cet événement a transformé sa vie après un accident qui lui a coûté un avant-bras : "En 2006, j'ai eu un accident : j'ai été happé par un train. J'ai perdu mon avant-bras et j'ai également un clou dans la jambe à vie. Ça a changé ma personnalité parce que j'ai vu la vie d'une autre manière." Aujourd'hui, il est présent en tant que mentor pour les recrues belges, partageant ses conseils et son expérience.

Mais les Invictus Games dépassent largement la simple compétition sportive. Ils offrent un espace de solidarité où des militaires de différents pays peuvent partager leurs expériences et s'épauler. Comme l'explique Thierry, "En fait, on est tous dans la même galère. On se comprend tous et c'est ça qui est magique." Ces échanges contribuent à créer un véritable esprit de camaraderie au-delà des frontières nationales.

13 Belges vont participer

Cette édition canadienne marque également une grande première : l’introduction de disciplines hivernales telles que le skeleton, une épreuve où les athlètes s’élancent sur une luge à plat ventre à plus de 130 km/h. Alicia Van Biesen, 32 ans, est la seule femme de la délégation belge. Elle s'enthousiasme déjà à l'idée de concourir au biathlon et de découvrir le skeleton : "J'ai hâte. Il y a la vitesse et la sensation. C'est un show d'adrénaline, c'est génial."

En 2023 à Düsseldorf, la délégation belge avait marqué les esprits en rapportant pas moins de 12 médailles. Cette année, les 11 hommes et une femme qui composent l’équipe espèrent renouveler l'exploit et honorer les couleurs du pays. Portés par des valeurs de courage et de résilience, ces sportifs belges inspirants s'attachent à aller au-delà de leurs limites sur une scène internationale où l'important n'est pas seulement de gagner, mais de participer.