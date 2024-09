Accroché, le Spirou Charleroi contraint à l'emporter vendredi à Lisbonne

Pris à la gorge d'emblée par une formation portugaise à l'accent très américain, le Spirou a rapidement été mené 10-22. Lancé dans une course-poursuite, les Carolos ont manqué d'adresse tout en se montrant un peu trop laxistes défensivement tout au long d'une première période clôturée sur la marque de 33-40. Emmené par Yordan Minchev (15 points, 10 rebonds) et Willem Brandwijk (13 points, 8 rebonds), le Spirou a resserré les rangs à la reprise et égalisé une première fois à 44-44 avant d'être rejeté à 7 longueurs à l'issue du 3e quart (51-58). C'est finalement sur lancers-francs que Minchev a égalisé in extremis à moins d'une seconde du terme. S'agissant qu'une qualification en aller-retour, il n'y a pas eu de prolongation.

Chez les Portugais, l'homme le plus en vue a été Reginald Johnson (16 points).

Le matche retour opposant les deux équipes se disputera dès vendredi (20h30 heure belge) à Lisbonne. En cas de qualification, le Spirou Charleroi entamerait la phase de poules dès le 9 octobre prochain.