Adrien Dumont de Chassart recule de la 7e à la 20e place à Springfield

Malgré un deuxième tour en 68 coups, trois sous le par, Adrien Dumont de Chassart a perdu treize places au Memorial Health Championship de golf, comptant pour le Korn Ferry Tour et doté d'1 million de dollars, samedi à Springfield, aux Etats-Unis. Le Brabançon, qui compte une victoire et une deuxième place sur le Korn Ferry Tour, est désormais 20e.

De Chassart, 23 ans, a dû inscrire un double bogey sur sa carte mais aussi trois birdies et un eagle. Avec son score total de 133 coups, soit neuf sous le par, il se retrouve à six coups des leaders, le Français Paul Barjon et l'Argentin Martin Contini

En raison de conditions météorologiques instables vendredi, un certain nombre de concurrents ont dû terminer leur deuxième tour samedi matin.