Adrien Dumont de Chassart se fait rattraper au dernier tour et termine deuxième à Wichita

Adrien Dumont de Chassart, qui disposait d'une confortable avance de 4 coups à l'entame de la dernière journée, est passé par à la mi-parcours, tandis que les Américains Ricky Castillo (cinq birdies) et Kyle Jones (deux birdies, un bogey) se lançaient à sa poursuite. De Chassart a ensuite réussi un birdie sur le 10e trou, et un eagle au 14e, mais il a concédé trois bogeys entre le 13 et le 16 pour finir par (70).

Pendant ce temps, un birdie et un double bogey ont ramené Ricky Castillo (66) à hauteur du natif de Villers-la-Ville, et Kyle Jones a réussi un birdie et un eagle pour, lui aussi, rendre une carte de 66 pour un total de 261, 19 sous le par. Dans le play-off décisif, Dumont de Chassart et Jones ont commis la faute sur le premier trou, et permis à Castillo de décrocher la victoire.