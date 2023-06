Adrien Rassenfosse "extrêmement déçu" après sa sortie prématurée en tennis de table

"Je n'ai pas réussi à atteindre mon vrai niveau, et je n'ai pas su le mettre sous pression", a regretté Rassenfosse auprès de Belga. "Je pense que je peux en tirer beaucoup de leçons."

À seulement 20 ans, le Liégeois a l'avenir devant lui. Il espère déjà participer aux Jeux Olympiques de Paris, l'année prochaine. "C'est un objectif d'y être. Je suis sur une pente ascendante et j'y crois", a-t-il confié. "Et à Los Angeles (en 2028, ndlr) et aux Jeux suivants, je veux vraiment aller chercher un résultat."