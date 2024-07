Aiko Gommers remplace l'infortunée Elke Vanhoof en BMX: "Elle est très motivée et prête"

"Il est également très motivé et a vraiment hâte de disputer les Jeux", a assuré le sélectionneur. "Ruben s'entraîne en France depuis un mois dans un groupe d'athlètes exclusivement olympiques. Sa préparation se déroule parfaitement. Il m'envoie des vidéos tous les jours. Il est dans la meilleure forme de sa vie. On voit qu'il est très heureux et un tel athlète est toujours plus performant."

La double olympienne Elke Vanhoof est quant à elle en voie de guérison. "Elle s'est bien rétablie à l'hôpital de Grenoble et est de retour chez elle. Elle va bien", a rassuré Jacobs.