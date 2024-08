Alix Gerniers a guidé les Red Panthers vers les demi-finales

Comme ses équipières, elle a souligné la maturité de la prestation belge. "Ce n'était pas notre meilleur match, on n'a pas montré nos forces face à un bloc bas et défensif. L'Espagne, qui aime beaucoup faire tourner et garder la balle, a bien joué le coup. Ce n'est pas ce que nous préférons", a encore analysé la joueuse de La Gantoise.

Après une première mi-temps quelque peu fermée, les Panthers ont trouvé l'ouverture sur un but de Delpine Marien, parfaitement servie par Alix Gerniers. "J'avais beaucoup d'espace et j'en ai profité mais Delphine passe très bien devant sa fille. Tout le crédit lui revient parce qu'elle a fait ce qu'il fallait", a lancé Gerniers, tout sourire.

Mercredi en demi-finale, les troupes de Raoul Ehren affronteront la Chine, tombeuse de l'Australie (3-2) qui avait pourtant empoché le groupe B. Ce sera le deuxième duel sino-belge à Colombes après la courte victoire noire-jaune-rouge en ouverture (2-1). "Ce n'est pas vraiment une surprise de les retrouver. Je suis contente de les jouer car c'est aussi une équipe qui a beaucoup progressé récemment, c'est chouette qu'elles soient dans le dernier carré."

Si les Belges ont largement célébré leur accession en demis, ce qui leur permet d'avoir deux opportunités de médaille, celle qui compte désormais 275 caps ne compte pas se relâcher pour autant. "On va profiter une ou deux heures. Si on se sent trop soulagées, on va passer à côté. Il faut rapidement se concentrer", a terminé Gerniers, précisant en rigolant qu'elle allait "bien dormir" après une grosse débauche d'énergie.