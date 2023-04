Amaury Paquet remporte le Marathon de Namur

Avec un temps tout juste sous les trois heures (2h59:26), Coralie Baudoux a eu moins de tracas à se faire. Ses plus proches poursuivantes, Mathilde Lecaillié et Alexandra Houston, terminent à près de 9 et 18 minutes.

Le coureur liégeois, alors engagé sur le semi-marathon, s'était déjà imposé à Namur en 2022. Cette fois, avec un chrono de 2h25:41, il devance sur la distance reine Simon Navodnik de 40 secondes et Arno Demeerlaere d'un peu plus de 2 minutes.

Plus de 4500 coureuses et coureurs étaient inscrits au marathon et ses courses annexes: un semi-marathon et désormais un 10 km au profit de la fondation Kick Cancer. Cette édition est celle de tous les records, puisque les épreuves ont respectivement attiré quelque 1.000, 2.900 et 600 participants.

"La météo n'a pas été avec nous mais l'ensemble c'est un large succès", a commenté l'organisateur, Nicolas Bonomi. "Mercredi, nous avions pris la décision d'arrêter les inscriptions car nous ne pouvions pas accueillir plus de participants avec le dispositif prévu. A l'avenir, nous allons faire en sorte de pouvoir augmenter la jauge, afin que le Marathon de Namur puisse encore rayonner davantage et devenir une référence dans le Benelux."