Ambre Ballenghien aux anges: "On a travaillé tellement dur pour un moment comme ça"

"C'est un sentiment incroyable, on a travaillé tellement dur pour vivre un moment comme celui-là", s'est félicitée jeudi Ambre Ballenghien, après la qualification des Red Panthers pour les Jeux Olympiques de Paris à l'issue d'une victoire face à la Grande-Bretagne (3-2) en demi-finale du TQO à Valence. "A Paris, on décrochera une médaille, c'est certain", a promis la buteuse belge.

"Je suis tellement heureuse, tellement fière de nous", a résumé Ballenghien, qui venait d'intégrer l'équipe lors de la désillusion de la non-qualification pour les Jeux de Tokyo.

Contrairement aux victoires précédentes face à la Corée du Sud et l'Ukraine, le match décisif contre la Grande-Bretagne a été stressant jusqu'au bout pour les Red Panthers. "On a bien commencé, puis on les remet dans le match sur une bête erreur. Mais on est restées calmes et fortes mentalement. Au final, on a fait la différence au caractère. Dans la gestion des dernières minutes, l'expérience du passé nous a été très utile."