Amy Yang et Sarah Schmelzel en tête, Nelly Korda manque le cut

La Sud-Coréenne Amy Yang et l'Américaine Schmelzel, toutes deux en quête de leur premier titre majeur, se partagent la tête après le deuxième tour du Women's PGA Championship de golf, vendredi à Sammamish, dans l'état de Washington.

La numéro 73 mondiale Schmelzel, qui a manqué le cut lors de cinq de ses sept derniers départs, a réalisé le meilleur tour de la semaine, avec une carte de 67.

Nelly Korda, pourtant N.1 mondiale, s'est elle effondrée. Korda, qui a remporté six titres en LPGA cette saison, a rendu une carte de 81 (neuf au-dessus du par) - le score le plus élevé de sa carrière professionnelle - et a manqué le cut de ce rendez-vous Majeur de la saison doté de 10 millions de dollars.