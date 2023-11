Anderlecht débute par une victoire face à Haladas dans le Tour Élite

Mené 2-0 au quart d'heure après le but contre son camp de Rangel (2e) et celui de Henrique Sousa (14e), Anderlecht est rentré au vestiaire avec un avantage d'un but, Borges (15e), Tomic (19e) et de Matos (20e) ayant placé les Mauves aux commandes.

En seconde période, Marcenio (29e) et Grello (39e) donnaient au score son allure définitive.