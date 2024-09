Anvers renvoie déjà son coach, Jill Lorent assure l'interim

Antwerp Giants s'est incliné 62-75 et a décidé de se séparer de son coach avec effet immédiat. Geert Hammink, 55 ans, était arrivé en début de saison après avoir coaché ZZ Leiden aux Pays-Bas et Francfort en Allemagne. Il n'aura presté qu'un mois et demi dans la métropole anversoise.

Jill Lorent, 37 ans, assistante d'Hammink et assistante dans le staff des Belgian Cats, assurera l'interim. "Après la préparation et la défaite contre Den Helder lors du premier match de la BNXT League, le management d'Anvers a décidé d'intervenir immédiatement", explique le communiqué.

Jill Lorent sera assistée dans un premier temps par Eddy Faus, le directeur sportif des Giants.