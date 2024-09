Argentine : les rugbymen inculpés se rapprochent d'un retour en France

Andres LARROVERE

Les deux rugbymen français inculpés de viol depuis près de deux mois en Argentine se sont rapprochés lundi d'un retour en France, le parquet recommandant qu'ils soient autorisés à quitter le pays, feu vert que doit encore valider une juge mardi.

La parquet de Mendoza (ouest) "a autorisé la sortie du pays, pour qu'ils puissent voyager en France", de Hugo Auradou et Oscar Jegou, mais leur sortie "concrète et effective" reste liée à une audience mardi, et la décision d'une magistrate des détentions et libertés, a indiqué à la presse Martin Ahumada, porte-parole de la justice provinciale.