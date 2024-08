Ariarne Titmus, double médaillée d'or à Paris, annonce prendre "une très longue pause"

"Je vais vraiment faire une très longue pause. Je ne sais pas quand je reviendrai à la natation. Je veux revenir quand je me sentirai prête. Possiblement jusqu'à un an", a expliqué à quelques journalistes la nageuse de 23 ans.

L'Australienne avait remporté quatre médailles à Tokyo en 2021 pour ses premiers JO: deux en or (200 m et 400 m libre), une en argent (800 m libre) et une en bronze (4x200 m libre). Elle a aussi décroché deux titres mondiaux sur le 400 m libre et le 4x200 m libre à Fukuoka en 2023.