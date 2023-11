Armand Marchant "plus motivé que jamais" et d'autant "plus fort" pour sa nouvelle carrière

Nouveau matériel, nouvelle structure autour de lui, nouvel entraîneur, Armand Marchant est "motivé comme jamais" et se sent "d'autant plus fort" pour entamer une nouvelle saison, aux allures de seconde carrière pour lui, qui débutera dimanche avec le slalom de Gurgl en Autriche, première épreuve de Coupe du monde de ski alpin.

Pour s'habituer à ces nombreux changements, Armand Marchant s'est astreint à de nombreux stages, en Norvège, Finlande, Suisse, Argentine ou le slalomeur belge a disputé deux courses, et Suède. "J'ai l'impression d'être plus fort, et cela se confirme avec les tests physiques. Je n'ai jamais eu un tel volume de ski en préparation, en intensité, j'ai fait 145 jours de ski. Je pense que je suis l'un de ceux qui a le plus travaillé cet été. Techniquement aussi, on me dit que je ne suis plus le même sur mes skis. En Argentine, j'ai fait un bon résultat, même si ce n'était pas le but. L'idée était de réaliser des départs de course avec ma nouvelle équipe pour ne pas que ce soit inédit ce week-end. Cela s'est très bien passé face à une belle concurrence. Cela se joue à rien. Le niveau est très relevé entre nous. On se tient tous."

Armand Marchant a terminé 5e du slalom de Cerro Castor en Argentine le 13 septembre disputant un slalom géant (28e) la veille.

Dixième des Mondiaux en 2021 et 25e du dernier championnat du monde, le skieur belge se concentrera principalement sur le slalom cette saison. "Sur le planning, j'ai 50 jours de slalom et dix de slalom géant. Gurgl, c'est une nouvelle étape sur le circuit, on ne connaît pas la piste", a précisé encore Armand Marchant qui se rendra mardi en Autriche, avec une nouvelle dynamique en lui. "Je suis plus maître de mon bateau et me sens en pleine confiance, avec une structure plus pro."