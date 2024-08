Artuur Peters conclut l'épreuve de K1 1.000 m à la 13e place avec une 5e place en finale B

Artuur Peters a terminé à la 13e place du classement général de l'épreuve masculine de K1 1.000 m des Jeux Olympiques de Paris 2024. Aligné dans la finale B, Peters a terminé sa dernière course à la 5e place, samedi au stade nautique de Vaires-sur-Marne. Les huit meilleurs rameurs se disputeront la course aux médailles dans la foulée.

Le Sud-Africain Hamish Lovemore a remporté la finale B en 3:27.94. L'Allemand Anton Winkelmann a fini 2e, devant les Espagnols Francisco Cubelos et Adrian del Rio. Peters a coupé la ligne 2.35 secondes après le vainqueur. Derrière lui, l'Uruguayen Matias Valentin Otero Ezcurra et le Français Maxime Beaumont ont accroché le top 15 général.

Artuur Peters s'était qualifié pour la demi-finale après plusieurs rebondissements, mercredi. Bien lancé dans son quart de finale, il avait été gêné par des plantes aquatiques et s'était classé 6e. Le Comité olympique interfédéral belge (COIB) avait alors déposé une réclamation, laquelle a été entendue et a permis à Peters de disputer la demi-finale. Celle-ci a été courue samedi matin, et Peters y a terminé 6e.

Juste avant la finale B masculine, la soeur d'Artuur, Hermien Peters a pris la 7e place de la finale A du K1 500 m chez les dames. Lize Broekx, avec qui Hermien Peters a concouru sur K2 500 m et pris la 5e place, a fini la finale B en 6e position.