Artuur Peters et Bram Sikkens "très satisfaits" de leur 6e place

Les kayakistes Artuur Peters et Bram Sikkens ont pris la 6e place de la finale A du kayak biplace (K2) sur la distance de 500 mètres jeudi après-midi aux Jeux Européens de Cracovie, en Pologne.

Un résultat qui satisfait pleinement le duo belge. "C'est le meilleur résultat que nous ayons jamais obtenu. Nous sommes vraiment très satisfaits, surtout compte tenu de notre forme actuelle", a réagi Artuur Peters après la course sur le plan d'eau Kryspinow, à Budzyn, dans la région de Cracovie.

Vainqueurs de leur demi-finale mercredi, et auteurs du 5e chrono des demi-finales, les Belges ont semblé en mesure de lutter pour les médailles, eux qui occupaient la 5e place après 250 mètres. "Nos cent premiers mètres ont été très bons", selon Bram Sikkens. "Ensuite, nous avons adopté un bon rythme. À la fin, nous avons essayé d'accélérer. Nous avons continué à nous battre et nous pouvons être très satisfaits de notre course".