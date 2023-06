Artuur Peters et Bram Sikkens visent la finale A mais se concentrent sur les Mondiaux

Lundi, Peters et Sikkens se sont entraînés pour la première fois dans le bassin du Kryspinow Waterway. "Cela s'est bien passé, mieux que prévu. Nous sortons de deux semaines intensives d'entraînements et nous sommes venus ici sans beaucoup d'attentes. Mais les sensations étaient bonnes sur l'eau."

Peters, 26 ans, et Sikkens, 27 ans, forment un duo depuis 2019, d'abord sur 1.000m avant de passer sur 500m après avoir manqué la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. "Il a fallu s'adapter mais nous voyons des progrès lors de chaque course", a confié Sikkens. "Jusqu'à l'année dernière, nous étions presque toujours premiers lors des séries en Coupe du monde. À la fin de la saison dernière, nous avions atteint la finale A de l'Euro et cette année, nous devons déjà pris une 6e et une 9e place en Coupe du monde. Nous voulons poursuivre sur cette lancée en vue des Mondiaux en août."