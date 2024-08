Artuur Peters termine 6e de sa demi-finale en K1 1.000 m et disputera la finale B

Le Limbourgeois est passé en 6e position aux 250 et aux 500 m, avant de reculer à la 8e place après 750 m. Il a trouvé une dernière accélération pour couper la ligne en 6e position (3:32.81), mais à 2.67 secondes d'une place en finale A. Le Hongrois Balint Kopasz a été le plus rapide en 3:28.76. Il s'est qualifié pour la course aux médailles avec le Portugais Fernando Pimenta, l'Allemand Jakob Thordsen et le Suédois Martin Nathell, dernier qualifié en 3:30.14.

Artuur Peters s'était qualifié pour la demi-finale après plusieurs rebondissements, mercredi. Bien lancé dans son quart de finale, il avait été gêné par des plantes aquatiques et s'était classé 6e. Le Comité olympique interfédéral belge (COIB) avait alors déposé une réclamation, laquelle a été entendue et a permis à Peters de disputer la demi-finale.