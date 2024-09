Athlétisme: Duplantis et Mahuchikh finissent invaincus l'été olympique

Le roi suédois du saut à la perche Armand Duplantis et la reine ukrainienne du saut en hauteur Yaroslava Mahuchikh, tous les deux champions olympiques et détenteurs du record du monde de leur spécialité, ont terminé la saison olympique invaincus après une ultime victoire vendredi soir à Bruxelles.

Dans la fraîcheur bruxelloise, le Suédois ne s'est toutefois pas attaqué à son record du monde. "J'avais des mauvaises sensations dans les jambes, j'étais très fatigué", a expliqué le perchiste, qui a sauté la semaine dernière à Zurich après avoir couru un 100 m d'exhibition contre Karsten Warholm, défi que les deux amis s'étaient lancé mais qui lui "a coûté plus d'énergie qu'(il) ne l'avait imaginé".

"Avec 6,11 m, je repars avec un bon résultat, ce n'était pas une soirée pour le record du monde", a-t-il ajouté.

NICOLAS TUCAT

Au terme d'une saison exceptionnelle, entre un troisième or européen, un deuxième or olympique et trois nouveaux records du monde, Duplantis collectionne à Bruxelles sa quinzième victoire en autant de concours disputés en 2024, en salle et en plein air. Il est même invaincu depuis juillet 2023 (4e à Monaco, avec 5,72 m) et a étiré sa série de succès consécutifs à vingt (hors qualifications).

Peut-être plus fort encore, dix fois en onze concours au fil de la saison estivale, il s'est hissé au moins à six mètres. Il n'y a qu'à Zurich (Suisse) il y a une semaine qu'il n'avait pu faire mieux que 5,82 m dans des conditions météo défavorables.