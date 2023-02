Athlétisme: à Liévin, victoire avec un goût d'inachevé pour Duplantis

Un nouveau succès, mais pas de cerise sur le gâteau. Armand Duplantis a remporté mercredi à Liévin (Pas-de-Calais) son troisième meeting de l'hiver grâce à un saut à 6,01 m, mais il a renoncé à tenter d'améliorer son propre record du monde, objectif annoncé de son hiver.

Le Suédois de 23 ans banalise l'exceptionnel avec un douzième concours de suite au-delà des 6 mètres en salle. Il n'a plus fini un meeting sous cette barre depuis le 9 février 2021...à Liévin.

Mais il était venu pour autre chose: "Le principal objectif, c'est toujours d'être meilleur que moi-même, que ce que j'étais auparavant", disait-il mardi dans un entretien accordé à l'AFP. Soit améliorer son propre record du monde (6,21 m).

Ce record, qu'il a battu cinq fois depuis 2020, Armand Duplantis ne s'y est finalement pas confronté mercredi, préférant s'arrêter après avoir franchi 6,01 m.

Son concours a été marqué par quelques éléments anormaux pour ce champion si régulier: deux échecs lors de ses premiers essais à 5,91 m et 6,01 m et, surtout, une moue dubitative après avoir finalement franchi ces deux barres, en lieu et place de la décontraction qu'affiche habituellement le Suédois.

Il a pourtant laissé ses adversaires loin derrière lui: deuxième, l'Italien Claudio Michel Stecchi a égalé, à 31 ans, la meilleure performance de sa carrière (5,82 m), devant l'Australien Kurtis Marschall (5,82 m également).