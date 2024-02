Athlétisme: Morhad Amdouni et Méline Rollin battent les records de France du marathon

Morhad Amdouni et Méline Rollin ont battu dimanche à Séville en Espagne les records de France hommes et femmes du marathon en bouclant respectivement les 42,195 kilomètres en 2 h 03 min 47 sec et 2 h 24 min 12 (temps non officiels).

Quatrième Français du marathon de Valence en décembre et par conséquent non prioritaire pour la sélection olympique, Morhad Amdouni savait qu'il devait sortir un gros chrono dimanche s'il voulait continuer à rêver des Jeux à Paris.