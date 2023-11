Atomix Haacht s'impose méritoirement face à Gand

Revenu à deux unités après être sorti des vestiaires, Gand a dû à nouveau courir derrière le score pendant la deuxième mi-temps. Les visiteurs ont inquiété Haacht au début du money-time (26-25), mais l'Atomix ne s'est pas laissé surprendre et a profité des errances défensives de l'adversaire pour s'imposer 32-27.

Malgré une entame de rencontre dominée durant les cinq premières minutes par Gand, les joueurs locaux ont rapidement repris le jeu à leur compte et creusé lentement mais sûrement un écart de quatre unités à la mi-temps (17-13). Schroven et Vandeghinste ont été omniprésents en faveur de Haacht tout au long de la première période.

Au terme de la 10e, journée Sasja est seul en tête avec 18 points, suivi par le duo Kraainem-Houthalen à 4 unités. Tournai et Courtrai comptent chacun 10 points, 4e et 5e, tandis que Hubo occupe la 6e et dernière place qualificative pour les playoffs avec 9 points.

Dans le bas de tableau, Eynatten (8 points) est 7e devant Lebbeke (7 points) qui compte un match de moins. Haacht (6 points) ne devance que Gand, qui ferme la marche avec 4 points en 11 rencontres.