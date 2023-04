Bagarre générale: les joueurs du Real Madrid pètent les plombs et agressent leurs adversaires en plein match de basket

Heureusement, l'Australien parvient à se relever alors que le choc laissait imaginer le pire. Il exprime néanmoins des douleurs, se déplace avec des béquilles et devra subir des examens complémentaires. Il risque de manquer la suite de la compétition. Les organisateurs de l'Euroligue n'ont pas encore annoncé quelles seraient les sanctions pour les joueurs concernés dans cette bagarre.

Un joueur madrilène, frustré, provoque une grosse faute sur son adversaire direct, ce qui énerve le Serbe. Le ton monte, avant que les autres Madrilènes s'en mêlent. Les coups finissent par pleuvoir des deux côtés du terrain. Mais l'un d'entre eux retient particulièrement l'attention : Guerschon Yabusele, international français passé par les Boston Celtics en NBA, attaque l'Australien Dante Exum, également passé par la NBA (Utah Jazz puis Cleveland Cavaliers), dans le dos. Le joueur madrilène le prend et le jette violemment au sol. Dante Exum se réceptionne mal, il atterit la nuque la première.

Le principal fautif, Guerschon Yabusele, s'est excusé sur Instagram suite aux évènements :"Je regrette profondément mon comportement lors de la rencontre d’hier soir. Le basketball a toujours été pour moi, le terrain d’expression de l’esprit sportif et du respect." Il conclut en ciblant les personnes à qui s'adresse ce message :" Je présente mes sincères excuses au Partizan Belgrade, un club avec lequel nous avons toujours eu d’excellentes relations, à Dante Exum et sa famille, mais aussi à mes coéquipiers, mon club et tous les fans de ce sport."