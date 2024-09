Barbara Minneci termine 7e du Grand Prix en para-dressage et se qualifie pour le freestyle

Barbara Minneci a réalisé un score de 67.667 % pour terminer en 7e position d'un concours remporté par l'Américaine Rebecca Hart en selle sur Floratina avec 77.900%. La Néerlandaise Rixt van der Horst (Royal Fonq) prend la médaille d'argent et la Britannique Natasha Baker (Dawn Chorus), la médaille de bronze.

Les huit premières du Grand Prix peuvent aussi disputer l'épreuve freestyle au programme de samedi.

Entre-temps, Barbara Minneci disputera l'épreuve par équipes vendredi.

Mercredi, ce seront au tour de Manon Claeys avec Katharina Sollenburg, en Grade IV puis Michele George sur Best of 8, et Kevin Van Ham et Eros van Ons Heem, en Grade V, pour les Grands Prix individuels.