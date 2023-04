Barcelone et l'Olympiakos gagnent leur premier duel en quarts de finale

Barcelone (N.2), dominateur face à Zalgiris Kaunas (N.7) 91à 69, et l'Olympiacos (N.1), vainqueur de Fenebahçe Istanbul (N.8) 79 à 68, ont remporté le premier match de leur quart de finale respectif en Euroligue de basket masculin mercredi et mènent leur série 1 à 0.

La première équipe à remporter trois victoires dans sa série sera qualifiée pour les demi-finales. Les deuxièmes manches se joueront jeudi toujours à Monaco (Fontvieille) et Madrid, ainsi que vendredi en Catalogne et en Grèce.

Mardi, les deux premières rencontres de ces quarts de finale (joués au meilleur des cinq manches) ont vu deux succès en déplacement, celle du Maccabi Tel-Aviv (N.5) sur le parquet de Monaco (N.4) 67-79 et celle du Partizan Belgrade (N.6) au Real Madrid (N.3) 87-89.

Les quatre formations lauréates des quarts de finale se retrouveront pour le Final Four, les 19 et 21 mai à Kaunas en Lituanie. A l'issue de la finale, on connaîtra le successeur au palmarès du club turc d'Efes Istanbul, seulement 11e cette saison au terme de la phase régulière (34 rencontres).