Barres asymétriques: l'Algérienne Nemour en or, premier titre africain en gymnastique

Une bataille juridique de plusieurs mois s'est engagée entre les deux parties et Nemour a été exclue du collectif France.

C'est donc sous les couleurs de l'Algérie qu'elle a disputé les Mondiaux en octobre dernier, puis les JO à Paris.

Loic VENANCE

Elle était l'une des favorites sur cet agrès, en l'absence de la Brésilienne Rebeca Andrade et de l'Américaine Simone Biles, qui lundi sera alignée à la poutre et au sol.

"Je suis tellement choquée, je n'y crois pas encore", a réagi Nemour sur Eurosport après sa victoire, "c'est le rêve de toute ma vie, et encore plus de ces deux trois dernières années".

"Aux qualifications, j'avais fait 15.6, et à la finale du concours général 15.5. Quand j'ai vu son 15.5 (de Qiu Qiyuan, NDLR) je me suis vraiment dit +Là il va falloir que je me batte+. Je suis restée focus, je me suis vite reconcentrée, et j'ai fait la meilleure note de toute ma vie. C'était là qu’il fallait le faire, et j'ai réussi à le faire", a-t-elle ajouté.