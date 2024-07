Basket: derniers réglages pour les Bleues avant les JO, avec Johannès en joker de luxe

"On a encore beaucoup de travail, estime la manager Céline Dumerc. Ce dernier tournoi est très important, on a eu peu de matches. On a hâte de jouer contre ces équipes asiatiques qui ont un jeu un peu différent. Les Japonaises, ça va vite dans tous les sens, elles n'ont même pas attrapé le ballon qu'elles ont déjà tiré. La Chine présente un profil qui ressemble un peu plus au profil européen avec des grandes, des petites."

Les Françaises ont donc "l'occasion de se jauger", "se recalibrer", selon l'intérieure Marième Badiane, avant le début des Jeux de Paris (26 juillet - 11 août). Jusqu'à présent, le choix stratégique de taille opéré par l'encadrement des Bleues a été de faire débuter Marine Johannès, l'une de ses joueuses les plus talentueuses, sur le banc.

- "J'ai compris mon rôle" -

Attendue comme l'une des meneuses de l'équipe dès l'entre-deux, l'arrière de 29 ans en est finalement le joker de luxe, ce qui ne diminue pas son influence, comme l'a montré sa prestation contre les Serbes, où elle a débloqué l'attaque des Bleues dès les premières minutes de la rencontre.