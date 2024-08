Basket: Johannès, l'électron libre en sortie de banc

Partager:

Aris MESSINIS Talent inclassable et imprévisible depuis des années, l'arrière de l'équipe de France de basket Marine Johannès endosse depuis le début du tournoi olympique le costume de facteur X utilisée en cours de match, qui correspond à son style de jeu et qu'elle a mis du temps à accepter. Après avoir dynamité la défense allemande en quarts de finale (24 pts, record en sélection), la Normande de 29 ans s'attaque aux Belges vendredi dans une réédition de la demi-finale de l'Euro-2023 perdue par les Bleues.

Elle n'y avait pas participé, non retenue par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane après avoir demandé à prendre la préparation en cours pour faire un aller-retour à New York, sa franchise de WNBA. Une polémique avait éclaté, entre un encadrement mettant en avant la nécessaire cohésion de groupe et les (nombreux) supporters de Johannès, ne comprenant pas comment Toupane pouvait se priver de ce talent capable de passes et tirs incroyables, surtout de loin et dans des positions impossibles. Dont sa spéciale, la banderille envoyée sur une jambe. Le sélectionneur et Johannès, déjà absente du Mondial-2022 en raison d'une blessure contractée à la dernière minute, se sont expliqué.

"MJ", qui porte les mêmes initiales et le même numéro que Michael Jordan aux Bulls (23, qui orne un pendentif qu'elle porte), a fait son retour en sélection lors du tournoi de qualification olympique en février en Chine, rayonnante comme les Bleues avant donc d'enchaîner aux JO. Aris MESSINIS Ses troisièmes après 2016 et 2021, abordés avec un nouveau statut et une confiance renforcée, l'âge et ses performances aidant. "Elle prend de plus en plus d'importance dans le jeu et même à l'extérieur (du terrain). Même si c'est quelqu'un de timide, elle est de plus en plus à l'aise avec tout le monde, elle a vraiment évolué aussi sur ça" notait la capitaine Sarah Michel Boury début juin.