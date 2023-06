Bruxelles et Louvain accueilleront la 1e édition des European Running Championships

Bruxelles et Louvain accueilleront en avril 2025 la première édition des European Running Championships, les championnats d'Europe de course à pied, a annoncé dimanche European Athletics, la fédération européenne d'athlétisme, en marge de l'Euro d'athlétsime par équipes à Chorzow, en Pologne.

Les premiers European Running Championships se dérouleront dès lors les 12 et 13 avril 2025. Le marathon s'élancera au cœur de Bruxelles et empruntera ensuite un parcours vallonné en direction de Louvain pour terminer par une boucle en ville de 10 kilomètres. L'arrivée sera jugée au Parkpoort, là où s'étaient terminés les Mondiaux de cyclisme 2021.

Le marathon faisait jusqu'ici partie de l'Euro d'athlétisme, à côté de toutes les disciplines sur piste, mais pour la première fois, à partir de 2025, les épreuves sur route (le marathon, semi-marathon et le 10 kilomètres) auront donc leurs propres championnats d'Europe, organisés dans la même semaine.

Le semi-marathon et le 10 km s'élanceront de Louvain et traverseront ensuite la ville et son territoire élargi.

Ce premier Euro de course à pied sera ouvert aux athlètes de haut niveau mais aussi au grand public, tout le monde pouvant s'inscrire à l'une des trois distances, à l'image de nombreux marathons. Les inscriptions seront ouvertes dès la fin de cette année.