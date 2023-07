Camille Laus décroche son premier titre sur 800m, sa nouvelle distance

Laus, qui n'a effectué la transition du 400 au 800 mètres que cette année, dispose d'un record personnel en 2:01.35. Le vent fort qui soufflait à Bruges a rendu impossible de s'approcher de ce chrono. Laus n'est pas assez bien classée au World Ranking pour une sélection aux Mondiaux et la limite pour une qualification directe, 1:59.80, était un peu trop élevée.

"Le chrono n'est pas bon, et pourtant je suis satisfaite", a déclaré Laus après sa course. "Avec ce temps, il n'était pas possible de faire plus. J'ai contrôlé un 800 mètres en partant de la tête pour la première fois et c'est un bon apprentissage. Gagner ici était le plus important et j'ai réussi. A l'échauffement, je sentais que j'étais un peu fatiguée, parce que c'était la première fois que je courais le 800 mètres deux jours d'affilée, j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner."