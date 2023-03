Christopher Mivis signe un mauvais troisième tour au Kenya

Mivis, qui a non seulement franchi le cut après son deuxième tour en plus d'être à égalité pour la 26e place, a signé deux bogeys sur ses neuf premiers trous tout en s'offrant un birdie. Dans la seconde moitié du parcours, il a commis quatre autres erreurs, même si le Limbourgeois de 34 ans a signé deux autres birdies. Avec son tour en 74 coups, trois au-dessus du par, il a chuté au classement à égalité pour la 67e place. Mivis compte douze coups de plus que l'Espagnol Jorge Campillo, qui a pris la tête avec un parcours sans faute de 63 coups.

Campillo, 36 ans, à un tour de la fin, compte un coup d'avance sur l'Ecossais Robert MacIntyre. Avec deux coups de plus que Campillo, le Japonais Masahiro Kawamura et le Sud-Africain Jayden Schaper sont juste derrière.