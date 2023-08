A cinq au-dessus du par lors de son 3e tour, Thomas Detry 60e du St. Jude Championship

Le Bruxellois, 30 ans, a bouclé son troisième parcours en 75 coups reculant de 30 places au classement avant les dix-huit derniers trous dimanche. Thomas Detry a réussi trois birdies, mais concédé quatre bogeys et deux double-bogeys.

L'Américain Jordan Spieth, trois fois vainqueur d'un Majeur, et son compatriote Max Homa se partagent la 4e place. La 6e place est quant à elle occupée par un peloton comprenant le numéro deux mondial nord-irlandais Rory McIlroy, les Sud-Coréens Tom Kim et Im Sung-jae, l'Américain Patrick Cantlay, le Norvégien Viktor Hovland et l'Argentin Emiliano Grillo.

L'Anglais Justin Rose, vainqueur de l'US Open en 2013 et champion olympique en 2016, a égalé le record du parcours avec une carte de 61, mais ne se classe que 23e en raison d'un mauvais démarrage lors du premier tour.

Le St. Jude Championship est la première étape des FedEx Cup playoffs, série de trois tournois réservée aux 70 golfeurs les mieux classés de la saison.