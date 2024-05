Cinquième défaite de suite pour Washington, malgré 15 points de Julie Vanloo

Julie Vanloo a inscrit 15 points pour les Mystics, son meilleur total depuis son arrivée en WNBA. La Belgian Cat a ajouté 7 rebonds et 4 passes en 26:36. Seule Ariel Atkins (16 points) a marqué plus de points pour la franchise de la capitale. En face, la légende Diana Taurasi, quintuple championne olympique, et l'ancienne joueuse des Castors Braine Kahleah Copper ont inscrit 20 points chacune.

Avec cinq défaites en autant de rencontre, Washington partage la dernière place de la ligue avec Indiana. Les Mystics joueront samedi à Seattle.