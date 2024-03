Comment ça pas de neige ? En Lorraine, on skie en salle

Casques, combinaisons, skis à la main: petits et grands passent un portique pour valider leur forfait puis marchent vers une piste de ski hors du commun... située dans un hangar d'Amnéville (Moselle) et éclairée par des spots.

"Quel que soit son niveau, on peut skier et profiter" sur la plus grande piste de ski indoor d'Europe (620 mètres de long, entre 15 et 18% de pente), sourit Christophe Lux, 57 ans, venu avec sa fille.

Il s'agit de la seule piste de ski en intérieur en France. "On est conscients qu'au niveau écologique, l'endroit n'est pas parfait", relève toutefois Emmanuelle, qui a requis l'anonymat.

Ses trois enfants y ont passé quatre jours en stage pour obtenir leur étoile.