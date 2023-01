Coupe du monde de hockey - Arthur Van Doren déçu : "Cette fois, ça tombe du mauvais côté"

(Belga) Si Arthur Van Doren a ébloui les amateurs de hockey par sa science du placement et ses relances léchées durant cette Coupe du monde de hockey, le double Meilleur joueur du monde (2017, 2018) quittera l'Inde avec la médaille d'argent. Dimanche à Bhubaneswar, les Red Lions se sont inclinés aux shoot-outs (3-3, 5-4 s-o) devant l'Allemagne en finale.

"La déception est grande, évidemment. Nous avons déjà souvent gagné aux shoot-outs (Mondial 2018, JO 2021, ndlr) mais aujourd'hui, ça tombe du mauvais côté. C'est comme ça", a dit le défenseur après la remise des médailles sur le terrain du Kalinga Stadium. "C'était une bonne finale, c'est allé dans tous les sens. Je crois que nous avons manqué un peu de chance sur certains aspects et sur d'autres, les Allemands ont été bons. Cela montre aussi que toutes les équipes sont proches les unes des autres au sommet du hockey mondial", a encore analysé Arthur Van Doren. C'est malgré tout une huitième médaille dans un tournoi majeur pour les Red Lions depuis 2013. "On se rend compte de ce que l'on réalise mais on a pris l'habitude de terminer avec l'or. Le groupe a travaillé très dur pour ramener le trophée et on rentre sans. La déception est très grande."