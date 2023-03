Courront, courront pas? L'athlétisme se penche sur le sort des Russes

Le Conseil de World athletics, l'instance suprême du sport olympique roi, examine de mardi à jeudi le sort des athlètes russes au moment où enfle le débat sur leur réintégration au sein du sport mondial avant les Jeux de Paris en 2024.

Cette actualité fait passer au second plan la possible réintégration de la fédération russe après plus de sept ans de suspension en raison d'un vaste scandale de dopage institutionnel. Seule une poignée de Russes avait pu participer aux épreuves d'athlétisme des Jeux de Tokyo en 2021, sous bannière neutre.